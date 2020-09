hindi naman lahat... hehehe.. majority ksi ng african amreican malalaking tao tska halos maluluwag at malalaki ang damit by means of fashion.. may iba talagang rip ang katawan sa muscle..



alam mo naman ang hiphop fashionably loud and proud about the money na kinikita nila.. kaya nasasagad na sa platinum, diamonds at signature clothing ang mga artist.. lalo na pag asa south side.. sus



pero d naman lahat ganun my culture centered din like krs1, erica baduh, the roots etc... west coast ayun gang related padin protect the hood as of sa latino community ganun din.. kasi may iba padin na pabor sa relaity hiphop