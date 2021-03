hello mga bro nag sign up ako dito on behalf of my father si rolly..rerewind kmi ng speakers much better kung mga imported brands lng and nag rerebuild din kmi ng jbl eon woofer nadudurog kasi cone nya..nag sset up din kmi ng sound systems.. sa repair any brands nmn kaya gawin..for more info please fell free to call us 562-59-17 home landline cel num 09183453727..or visit us home add 1634 Manggahan St. Onyx Paco MAnila..tnx hope to hear from you guys