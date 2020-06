nu ba yan, hindi kasi kayo nagoobserve e! mahilig kasi ako sa oversized. vehicles. kaya palagi ko pinapanood mga drivers. pag ipapasok nila ung ulo, dahan dahan lang. tanchahan. pag naipasok na ung ulo, parang may kumakagat. sa hitch. then kung ilalabas naman nila, parang dumudulas. dun sa lever. exciting sya so gusto ko itry.

« Reply #5481 on: Today at 02:47:29 PM »

« Last Edit: Today at 02:56:19 PM by yeney_mugc »

Quote from: marzi on Today at 09:16:48 AM

mabuti pa nga yung sardinas, may ligo.

si yeney amoy sardinas pa rin.