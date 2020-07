Natagalan ako makagrab ng taxi. Naobserve ko tuloy kung pano kumuha ng taxi ang karamihan. Paparahin, tas tatanungin pa ung driver. Yung mga pasahero na rin pala ang nagbibigay ng way para tanggihan sila ng taxi drivers. Bakit pa kasi nila tinatanong ung drivers. Binibigyan nila ng chance na idecline sila. Ako kasi pag hinintuan nako, sakay nako agad. Then sasabihin ko nalang ung drop off ko.

Minsan pag hindi naipark ng aus ung taxi, ung mga pasahero nakikipagnego sa kalsada mismo. Hindi nalang sumakay agad. Nagiging abala pa.



