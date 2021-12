« Reply #5625 on: Today at 02:24:15 PM »

badtrip nahuli sasakyan 2nd offense, e sa akin nakapangalan kotse nahuli sa manila no contact apprehension. disregard lane markings ang violation. nag login ako sa ncap nakita ko video na kuha ng cctv. di ko magets tinawagan ko hotline ng ncap kinausap ko customer service o operator. tinanong ko ano ba to disregard lane markings? tapos pinaliwanag nya na eto driver ginamit ng ermat ko nag right lane sya ng di naman pala kakanan meron kasi paliko kalsada kaso dumerecho. dapat pag dederecho ka dapat nasa gitna lane di sa right lane. e nag overtake sa kanan tapos dumerecho iniwasan nya sasakyan nasa harap. so 3k yun. yung una offense naman na 2k. driver naman ng bayaw ko nagmamaneho. di ko naitanong sa operator noon kung bakit nag disregard sa lane markings.



nagets ko na yung una offense na violation ng kotse. yung driver ng bayaw ko nasa left lane sya tapos kumanan. dapat sa right lane sya kung kakanan sya.