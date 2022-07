^dehins pa rin. public road ang EDSA. its already paid by taxpayers money at kahit current and future maintenance works, pera pa rin ng taong bayan ang magbabayad nun.



ang dapat pinagtutuunan ng pansin ngayon eh yung paggawa ng alternative highways. ang problema kasi, walang future proofing yung mga planners noon. they never saw this kind of growth of motorists. and businesses and urban planners still connecting to EDSA. di mo masisi kasi its the only one that connects north to south seamlessly. main artery ng metro manila yan edsa. were like inducing heart attack sa economy pag pinakialaman ang palakad dyan at ginawan ng solution na hindi papabor sa lahat.