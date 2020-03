para kasi silang pop na rap-metal, yun bang makapasok sa mainstream ang target.



ang alam ko may kasabay silang isa pang rap metal (sabay ng houndz at cheese) ZOOM yata name ng band, san na kaya?



btt: Sugarfree - Martir



pansinin mo din na yung tunog nila, laging sumasabay sa kung anong usong metal ngayon. pero buti din na tinigil na ni Jamir ang pagrarap because he just plain sucks balls at rapping.the next thing i wish he'd strip off is his growling. mas gusto ko pang mag growl si April Boy Regino kesa sa kanya.