ARISE! DRUMMERS!Hello Drumming brothers!Napagusapan po namin ng mga remaining pinoydrums members sa kabilang thread na dapat magpaEB ulit para makapagsharing and drum talks!so here are the details:Where: Bluelight Studio, Kamuning.When: Kayo kelan kayo free? I suggest weekend tayo! June7? June 14?How Much: Bluelight charges 180 per Hour, so mga 3 hours tayo dun. so PHP 540 divided by attendees!Mainam kung may makapagdadala ng gear para matry ng lahat! so let's go guys! palist na kayo!P.S. pwede ka rin magsama ng non-PM Friend. pero papatak parin siya sa hatian ng studio ha?I'll Start!1. Ralph_petrucci2.3.