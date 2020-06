« on: October 29, 2013, 11:52:30 AM »

Tanung ko lang po kung merung 'Philmusic Sticker' na pwede ikabit sa instruments, pedals, pedal boards, cars, drumsets, endorsements, etc?



Halimbawa nakita mo sa isang gig may musician/band member na may sticker, pwede mo siya approach tapos sabihin, 'bro/sis, kapatid pala kita sa philmusic! ayos! sino ka dun?'... etc



Yun ay para lang sa gusto na ma-identify at maka-identify sila ng mga kapwa philmusicians.