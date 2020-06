Company of Thieves - Genevieve's singing style lalo sa live grabe power ng boses nya talaga. Wala akong masabe sa bandang 'to napaka underrated. Nataon lang na mas pumutok Paramore at flyleaf nung mga panahong ito. Kung susumahin, iba ang kalibre ng grupong ito.



UDD - Overall sound and gustong gusto ko yung natural singing ni Armi sa mga tagalog songs nila. May distinct style sya na nasusweetan ako s boses nya. Basta hirap iexplain haha



Paramore - Hayley's vocal range specially low registers. Sa live naman, yung vocal stamina. But may napauod akong live nila sa brazil ata yun. Parang masyadong matinis yung boses nya don. Parang naka autotune. Oh well given na nasa tour sila, accepted ko naman kung way narin nila yon para mareserve boses nya. Okay lang naman saken magaling parin siya for me hehe