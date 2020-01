grounded naman kami at wala naman kaming visions of grandeur na the band and the music will make it big sa China, tamang express lang, outlet ng skills at creativity..tugtog lang.. millions of bands and artsists kaya naglalabanan dito..tamang matapos lang yung album and continued gigging sa clubs and rock festivals sa ibat ibang cities..memories at good times nalang talaga ang main goal... ok na to kesa na maging losyang na , tambay lang sa bahay na malaki tyan at naoverwhelm na ng rigors of adulting...