ka-banda ko yan si paul sapiera sa hongkong,sobrang galing mag-guitar,galing kumanta at most importantly mabait at humble considering na magaling talaga sha at alam nya na magaling shang musician.here's a link ng song na "Parting Time" live gig namin sa hongkong,request ng mga pinay customers yan kaya namin tinugtog,shempre d alam ng mga locals at mga foreigners yung song kaya mga pilipino lang sa audience ang nakaka-relate at may idea sa song na yan.