Pinagiinitan yun plaka ng motor yun plaka ng kotse ko wala pa din until now. Sabi ng tropang taga loob nasa container pa daw di pa daw mailabas mga p@#%#^



yun nga. nasa customs kasi ang issue nyan tsaka yung mga bayarin na kasama nyan hanggang ngayon pinag uusapan pa, pinag nenegosasyon pa.may sarili na tayong facility paggawa ng plaka e. pero ang issue talaga dito is yung safety at karamihan kasi ng motor natin ay ginawa na walang provisions para lagyan ng plaka sa harap. pwedeng remedyuhan, but can you put a license plate in front of a sport bike or touring bike na dadaan sa expressway? ang daming factors na makikita pag pinasok mo ng expressway yan at hindi secure yung pagkakalagay ng plaka. kung hindi sa rider tatama pag natanggal at nilipad, sa mga katabi o kasunod na sasakyan.i have seen Gordon at his best. pero itong worst nya, ay grabe, kahit harapan mo ng tambay to matatalo to sa debate pagdating dyan sa doble-plakang yan e.and mind you, resized yung proposed na plates. mas malaki ng bahagya kesa original natin. you really can no longer speed up with those things posing risks of getting deformed or falling out.