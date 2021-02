RUSI 125 VS HONDA CBR 150R V310:30 PM December 31, 2020Phoenix Phase 1 Bagong SilangDriver ng Rusi ay Menor de Edad, walang maipakitang OR CR, MGA WALANG HELMET at PROTECTIVE GEARS, at higit sa lahat Walang LISENSYA.Isipin niyo na lang kung kayo ang napuruhan dito ako pa may kargo sainyo. Unfair diba??HATAW PA MORE!! PA COOL KID DIBA 😎Ayan ang nagagawa kapag mga kaskasero kayo sa daan, intersection na nasa 80+ pa din takbo nitong RUSI naten, syempre NEW YEAR kanya - kanyang yabangan, hambugan, at hatawan sa daan. Umilag sa ibang motor kaya nagslide at saken bumangga! Tapos hindi na namin nakita ang Menor de Edad na driver (tinakbuhan pa kami, ang kapal!) ang humarap samin magulang, kapatid, at bayaw.Sabi pa nung mga kamag-anakan nung Driver ay “hindi daw batayan ang LISENSYA sa Banggaan” buti at may nakakitang PUROK kaya wag niyo kong dadaanin sa “Babalikan kita” BANTA PA MORE! ika nga ng Purok -KAYO NA ANG MALI, KAYO PA MATAPANG!Ang masaklap pa doon ay WALA DAW SILANG MAIBABAYAD sa nasira nila sa motor ko.Sakit sa Ulo, sa Katawan, at MALAKING ABALA ang maiiwanan saken. Buti minor injuries lang ang natamo ko.Sila pa ang naoffend nung sinabihan mo ng irresponsable dahil itinakas daw ng anak niyang Menor de Edad ang motor at HINDI daw Nila alam...(Ang alam ko naka sanla lang sakanila yung motor ng Php 5,000.00)Talagang humabol pa kayo sa sakuna ng 2020! 🤔KAHIT ANONG INGAT MO BASTA ANG KASALUBONG MO MGA WALANG DISIPLINA, HAMBOG, KASKASERO SA DAAN, ETO ANG MANGYAYARE, MALAKING ABALA!HANGGANG SAAN KA DADALHIN NG KAYABANGAN MO...To my family and friends, maayos na yung kalagayan ko kaya no need to worry. Ang iworry naten yung mga nasira sa motor HAHAHAHAHABtw, Have a Blessed 2021 Ahead 🎊🎉RIDE SAFE!