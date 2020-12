^ hindi kasi smart tv yung binili ko, so para daw magamit sya as parang monitor, need ng dongle para maconnect ang cp or makaconnect sa wifi yung regular tv



you need an android tv box.budget ka ng 1.7k and you can get a decent android box that has 4gb ram and 32gb storage. ganyan gamit ko ngayon. led monitor lang na pang pc and a cheap soundbar nakakapanood na ko netflix or makakapag install pa ng kahit anong android based app na pang stream ng video. pwede ka din install ng mga apps na pang stream ng kahit anong channels worldwide - that actually beats any monthly cable tv subscription. sa local channels, balita lang naman pinapanood ko so open ako youtube at dun ako manonood ng 24 oras na livestream.