Eto na mga CPA, alam naman mag papa PE at magsusubmit ng urine at stool, mga walang dalang tissue. Dko nga bigyan. Hahaha. Naturingang mga babae.



Ugali nila yan pati pag magttravel, ayaw kompletuhin pagdadala ng personal immediate necessities tas manghihingi sakin. To the point na ung isa e nag LBM sa thailand, kahit isang ply ng tissue wala syang dala. Kung hindi ko pa bigyan ng isang balot na wet wipes. Kadiri na kung ibabalik pa nya sakin ung tira.



Then now dito sa annual PE, napilitan sya bumili ng tissue, tas nakikilagay sa bag ko. Sabi ko ayoko. Buset e. Pati pagdadala ng bag katatamaran tas makikilagay sakin porke nagdala ako ng bag. I mean, kaya naman nila bitbitin mga hawak nila. Bat kailangang ipabag pa sakin. Mga tamad at iresponsableng dko maintindihan. PERO MGA CPA





