HUWAG MAGING BIKTIMA!Base sa mga impormasyong nakalap ng Komisyon, may mga indibidwal o pangkat ng indibidwal na kumakatawan sa WEALTHNESS AM GLOBAL CORPORATION ("WEALTHNESS GLOBAL"), sa pamumuno ni Ma. Fatima Espejon Teofilo, ang nag-aalok at nangangalap ng mga mamumuhunan mula sa publiko.Ayon sa mga paskil online, ang WEALTHNESS GLOBAL ay nag-aalok ng pamumuhunan sa publiko sa pamamagitan ng kanilang Retailer Package (Php 270.00); Distributor Package (Php 1,850.00) at Elite Package (Php 3,600.00). Captcha-typing ang sinasabing aktibidad na kasama sa mga package na nabanggit na may katapat na puntos sa bawat captcha na masasagot. Ang bawat puntos ay may katapat na halagang mula Php 8.00 hanggang Php 100.00. Ang pagka-captcha typing ay may operasyong bente-kwatro oras kung saan maaaring kumita ang bawat miyembro ng Php 240.00 hanggang Php 3,000.00, sa loob ng isang buwan.Maari ring kumita ang miyembro sa mga sumusunod na pamamaraan:1.Direct Selling2.Direct Referral Rewards3.Super Binary Rewards4.Leadership Rewards5.Indirect Rewards6.Distributor Rewards7.Cycle Rewards8.Leveling Cycle Rewards9.Pass Up Rewards10.Profit Sharing11.Team Products Sales RewardsAng nabanggit na gawain ng WEALTHNESS AM GLOBAL CORPORATION ("WEALTHNESS GLOBAL") ay masasabing pangangalap at pag-aalok ng securities sa publiko na kinakailangang may kaukulang rehistro at pahintulot mula sa Komisyon.Base sa mga tala ng Komisyon, ang WEALTHNESS AM GLOBAL CORPORATION ("WEALTHNESS GLOBAL"), ay isang korporasyon ngunit ito ay walang pahintulot mula sa Komisyon na mag-alok at mangalap ng pamumuhunan sa publiko sa ilalim ng mga probisyon ng Securities Regulation Code.Ang sinumang "salesmen", "brokers", "dealers" o "agents" ng WEALTHNESS AM GLOBAL CORPORATION ("WEALTHNESS GLOBAL") na nakikibahagi sa pag-aalok, pagbebenta at pangangalap ng pamumuhunan sa publiko ay maaaring maharap sa mga kaparusahan sa paglabag ng Securities Regulation Code na may halagang hindi hihigit sa Php 5,000,000.00 at pagkakakulong ng 21 taon. Maging ang mga nahikayat na mamuhunan o recruit na namuhunan at nag-aalok din ng nabanggit na investment contract o securities sa publiko ay maaaring mapatawan ng kasong kriminal o kaparehas na parusang nabanggit. Ang sinumang lumabag sa mga umiiral na patakaran at regulasyon ng Komisyon ay maaari ring mapatawan ng parusa sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act (Republic Act No. 11469).Ang publiko ay mahigpit na pinapaalalahanan na TIGILAN o IWASAN ANG MAMUHUNAN O MAKIBAHAGI sa kahit na anong produkto o gawain na inaalok ng nasabing mga indibidwal o pangkat ng indibidwal at maging mapanuri sa pakikipagtransakyon sa kanila.Kung kayo ay may nalalaman o karagdagang impormasyon hinggil sa nabanggit na entidad o sa mga nagsasagawa ng kanilang mga operasyon at gawain, maaaring makipag-ugnayan sa Enforcement and Investor Protection Department, sa pamamagitan ng kanilang email address: epd@sec.gov.ph o tumawag sa (02) 8818-6337Maaring basahin ang advisory ng Komisyon laban sa WEALTHNESS AM GLOBAL CORPORATION ("WEALTHNESS GLOBAL") sa aming website:#BagoMaginvestMagINVESTiga#HuwagMagingBiktimaSecurities and exchange commission.