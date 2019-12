Bakit ganun mga pants ngayun masisikip sa hita at binti? Ang hirap humanap ng staight cut..yung maluwag..pero hindi naman kaluwagan tulad ng elephant nuon...yung normal lang na pants ba...



youre looking for straight cut jeans. the three wranglers i own(and i cant let go) are of that design.nakakamiss yung panahon na bibili ka ng jeans at ikaw ang magpapaluma(washed out and tattered look). ngayon, pagkabili mo may sira na, may kupas na.nag try ako magsuot ng updated design. skinny na stretchable denim. diring diri ako sa sarili ko hahaha! bakat kung bakat. kahit alam mong stretchable sya, feeling ko maririp yung tahi pag umupo, tumuwad o kahit anong movement na mababanat syangayon im hunting for corduroys. wala na kong makita kahit saan