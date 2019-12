Baka naman abot kasi hanggang kilikili.



And corduroys, yeah! Ternohan mo ng 3/4 sleeve shirt tsaka Chucks. Yeah!



Napagdiskitahan m na naman kilikili ko. Haha.Struggle ako magtuck in kc minsan. Ewan ko ba parang iba ung katawan ko e. So sinusuper high ko pag pang high waist ung jeans ko, though struggle pa rin.Nasurprise ako dito. Dko alam na puro skinny na rin ngaun sa boys???