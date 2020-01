Meron pa bang Silver Tab sa Levi's? Plano ko sana bumili nun tapos ipa-baston ko nalang.. Puro mga skinny fit na binebenta sa mga malls ngayon parang ambilis masira sakin..



Red tab na lang. Paminsan minsan may naliligaw na white at orange tab.Try mo din levis made and crafted (black tab). May baston na engineered jeans ng levis.Sale pala sa levis harrison plaza hanggang jan12 or while supplies last. 50% off.Got the shirt for 500 pesos dun sa sale. Pants is levis 501 skateboarding (cordura blend).