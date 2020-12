mag 2 tb ka na lang kasi ang 1 tb ang laman lang talaga 931 gb. napansin ko rin yun bumili ako ng external na 1tb 931 gb lang laman.



hindi mo talaga makikitang buo yung laman ng 1tb. same with other storage capacities. kahit phones natin marketed as 32GB rom, ibawas mo yung android at system files(launcher, etc). kahit isang bagong bukas na 2tb hdd ang makikita mo lang ay 1.8tb na mas disappointing dahil almost 200gb nawawala. its a marketing ploy to round up hdd capacities to the nearest greater number that looks attractive to the consumers.