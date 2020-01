magkano orientation fee?



free orientation. ang babayaran mo booklet dala ka 200 pesos (so you want to be a ham radio) plus me makukuha test questionaires na me sagot basta email mo speaker dun.ibibigay sa yo yun email sa orientation. kaya babasahin mo rin booklet. tapos unli take sya kung di ka nakapasa sa class cpwede re take hanggang maipasa mo exam.ako nga mag tatake ako uli dahil nakapasa sa class c. class d lang ako. kaso di pa ako nakakapag review