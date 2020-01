Guys pahingi naman ng advice, balik palo ako after selling my Alesis DM10x around 2 years ago. I'm eyeing either Pearl Decade Maple or a Tama Superstar Hyperdrive maple. I'm partial sa Tama kasi matagal ko nang pangarap ung hyperdrives, plus din ung hyperdrives kasi sa apartment ko gagamitin and ung shallow toms should be a tad quieter.Other than that can you guys give pros and cons of one over the other? 5 or 6 piece ang kukunin ko, partial sa 6 piece para one time bigtime.Salamats