Lifestyle change na siya actually. Hindi na diet. Pwede naman dark chocolate sa sweets. Mahirap talaga itigil ang rice at bread, pero once mafeel at makita mo na results, ma motivate kang ituloy tuloy.



Sent from my ALP-L29 using Tapatalk



Oo nga boss, lifestyle na indeed.Sa sweets talaga ko hirap magcontrol, or i really dont control yet. Pero try ko magcut jan.Recently, i had bad stomach cramps. Sabi nga nila, listen to ur body, so stopped IF for few days. Since lifestyle na nga pala to, hindi pwedeng d ako magreresume kasi dna rin ako sanay kumain nang wala sa window.Nagsstop talaga ko sa IF pag may nararamdaman ako. Tas resume uli.Sent from my Redmi K30 using Tapatalk