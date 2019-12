Fender Blacktop Jaguar - Php30,000or trade to any of the following:PRS SE Custom 22 Semi-Hollow (Gray Black)Strymon BigSky+cashStrymon BlueSky+EQD The Warden+cashFender Traditional 60s Telecaster (Daphne Blue) (add ako cash)Riverhead Jazzmaster RJM-3 - Php18,000or trade to any of the following:Boss DD200+cashEQD The Warden+cashStrymon Bluesky+cashStrymon BigskyBoston FL100 - SoldBoss DD500 - TradedValeton EP-2 - SoldBlackstar HT Soloist 60 - SoldEHX Soul Food - SoldBoss SD-1 - SoldBoston DD100 - SoldLine 6 EX-1 - SoldDunlop GCB95 - SoldNux Loop Core - SoldMooer Green Mile - SoldPm or text na lang po. Thanks!Vhictor - 09063531671Santa Cruz, Laguna