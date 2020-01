Selling a hardly used Gibson Flying V 120th Anniversary



FEATURES

Body

Body shape: V

Body type: Solid body

Body material: Solid wood

Top wood: Not applicable

Body wood: Mahogany solid

Body finish: Nitrocellulose

Orientation: Right handed

Neck

Shape: Flying V

Wood: Mahogany

Joint: Set-in

Scale length: 24.75"

Truss rod: Standard

Finish: Nitrocellulose

Fretboard

Material: Rosewood

Radius: 12"

Fret size: Medium-jumbo

Number of frets: 22

Inlays: Dot

Nut width: 1.687" (42.8mm)

Pickups

Configuration: HH

Neck: BurstBucker Pro

Middle: Not applicable

Bridge: BurstBucker Pro

Brand: Gibson

Active or passive: Passive

Series or parallel: Parallel

Piezo: No

Active EQ: No

Special electronics: None

Controls

Control layout: Volume 1, volume 2, master tone

Pickup switch: 3-way

Coil tap or split: No

Kill switch: No

Hardware

Bridge type: Fixed

Bridge design: Tune-o-matic

Tailpiece: Stopbar

Tuning machines: Grover

Color: Chrome

Other

Number of strings: 6-string

Special features: Anniversary inlay

Case: Hardshell case



Asking for 78k



Iíll send pictures upon request. Thanks for looking.



0917 860 1072