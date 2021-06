2 tone sunburstMaple neck / fretAlder bodyTexas special pickupsK - serial number pang collection na dinAll stock partsMy unting tama sa body for picture pm nyo na lang ako,hindi ko kasi maupload nag eerrorAsking price: 25,000 PHPLas Pinas area lang, mahirap kasi magbyahe ngayonGcash payment much betterReason for selling: may need lang bilhin at hindi ko naman na nagagamitSalamas.