Bagot ako at ilang taon na akong walang ganang tumugtog, pero naisip ko lang ngayong bago ako matulog na parang okay na may ka-jam, kabanda, o kapasahan ng recording (oks na oks to)... Kung trip mo to, baka pwede tayo mag-connect. May gitara ako, may ilang fx pedals, at may sobrang cheap na audio interface na nakakagulat na nagagamit nang sakto lang, pwede na din. haha



Genre ng tutugtugin o gagawin? Hindi ko alam, pero sure ako na hindi teknikal (?), at least sa part ko. Di ako shredder. Di ako pang show band. Sobrang tagal na nung huling tumugtog ako nang maayos. Pero kung ikaw ganun at G ka na may kabandang "bano", o nakakaantok/nakakabagot tumugtog, ayos haha



Genre ng mga napapakinggan kong tugtog tapos na natitripan ko madalas (di ako fan ng mga to, mababaw lang din alam ko, at hindi ko tinutugtog mga to haha (salamat sa internet at nalaman ko mga to haha)): indie rock, post-punk, post-rock, math rock, shoegaze, midwest ewan (hehe), ambient, instrumental music, magbalik, lofi hip hop radio - beats to relax/study to, tsaka wala akong maalalang iba ngayon sorry



Kung interesado ka, PM/reply lang. Seryoso to, pramis, pero hindi pangseryosong tipo na nagmamadali/excited. At lalong hindi ito pagkakakitaan. Cover ng ilang kanta, o buo lang tayo ng ilang tracks, maikli, mahaba, bahala na. Kung gusto mo ng sample, hingi lang, i-PM ko at pwede ka mang-okray. Salamat sa pagbabasa, ang haba na pala ng tinype ko.