May gamit ako, gitara, effects, at audio interface, pero sakto lang. Jam tayo, or pasahan ng recording, kahit mostly online lang yung mga gagawin.



Sa genre, hindi ko alam, pero sure ako na hindi teknikal (?), at least sa part ko. Di ako shredder. Di ako pang show band. Sorry!



Kung interesado ka, PM/reply lang. Kung gusto mo ng sample, PM lang, pwede ka mang-okray.