for sale only Ibanez RG 7321 made in indonesiaWizard II-7 5pc. maple/walnut neckBasswood body24 jumbo fretsBound rosewood fingerboardFixed 7 bridgePearl dot inlayNOTE: both pickup installed with DiMarzio Evolution 719kRFS: Fundscall or text 09279760374Meetup kahit saan sa metro manila