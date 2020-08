For Sale Only: Ibanex RGAIX6FM Transparent Gray Flat - 35K

Functionality: 10/10

Cosmetics: 8/10 (slight yellowing of a little portion of the binding in the lower part of the body can be seen on pics)



Specs:

Nitro Wizard 3pc Maple/Bubinga neck

Flamed Maple top/Mahogany body

Bound Ebony fretboard

Jumbo frets

Gotoh MG-T locking machine heads

Gibraltar Standard II bridge

DiMarzio Fusion Edge (H) neck pickup

DiMarzio Fusion Edge (H) bridge pickup

Coil-tapping mini switch equipped

Black hardware

NO CASE INCLUDED

Can do quick meetups in Mandaluyong Area or lalamove/grabcar.

Price is FIXED. Last price inquiry will be ignored.



Di ako makapog post ng pictures dito diko alam kung bakit so text me 0915-031-0374 or PM me here your email so I can send out the pictures kung gusto nyong makita.