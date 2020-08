For Sale Only:



Audio Technica AT2035

Price: Php 8,000.00

Functionality: 10 / 10

Condition: 9/10 maalikabok lang yun pouch

Includes: Mic and Pouch only



Audio Technica ATH-M40X

Price: Php 6,500.00

Functionality: 10/10

Condition: 9/10

Includes: Box, pouch, straight ansd coily cables



RFS: Sumuko na sa Pandemic

Di ako makapagpost ng pictures so please text me at 0915-031-0374 or PM me here your email address so I can send the pictures for reference.