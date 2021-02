« Reply #2 on: Today at 08:23:31 AM »

10L? baka 10Gal? Eventhough, hindi pa ren adviseable paps. I suggest go with mollies, danios, or angelfish pag gusto mo marami kang isda an makita sa tank. IMO mas ok ang goldfish sa pond type hehe I'll post pics of my tanks here alamin ko lang pano hahaha