alam ko luma na to game kaso di sya nalaro noon so ngayon bumili ako sa steam packaged sya at naka sale. gta 3, vice city and san andreas.





gta 3, san andreas me pirata ako cd nyan dati. eto san andreas di ko sya nabili.



anyways nakuha ko na 100 hidden packages. wala pa ako sa kalahati ng game dahil inuna ko hidden packages via youtube.



inuuna ko muna mga side missions. eto police car vigilante mahirap. yung gta 4 pwede ka lumipat ng cop car sa vigilante wala oras.



sa vice city pag na damage bibigyan ka ng 1 minute to find a cop car.