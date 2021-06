naghahanap ng bagong grupo,cabanatuan area,dito na kasi ako nakatira ngayun

sa mga interisado jsut PM me. or kung buhay pa ba ang website na to salamat.

send me a message sa philmusic group or here is my facebook :https://www.facebook.com/eviltozen/

thanks.

eto mga influences ko:

Nirvana.

Alice In Chains.

Stone Temple Pilots.

Soundgarden.

Pearl Jam.

Smashing pumpkins.

silver chair.