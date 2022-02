Good day po looking for lead Vocals po para sa project band po namin70s,80s,90s rock and ballad pondohan GNR, Europe, Bon Jovi mga ganong tema poatleast kaya kumanta ng medyo matataaskumpleto na po rhythm section. may keyboard, bass drums at guitar na po.Rizal area po kame Antipolo, Angonopm me nlng sa messenger po patrick anaviso. thank you.