For swap/tradeFor trade My Freakquency aged white vst premium 62'stratocaster-Ebony fingerboard-Stainless jumbo frets 100%fretlife-Alnico pickups HSS configuration-Shielded-Cloth wire-Vintage kluson tuners-Ash body-hss configuration-aged bent saddles-Bone nutselling for 35kswapping value is highertrade to:PRSFenderGibsonJacksonSchecterGretsch7 stringor offerRizal area or halfway meetupsPics: