Kakabalik ko lang ulit. Gusto ko lang makatugtog ulit. Baka meron naghahanap ng bassist dyan near Santa Rosa, Laguna Pwede rin jam-jam lang. Hindi uubra kapag masyadong malayo at napaka hassle bumyahe. I'm almost 30, working, yung nasa 25-35 lang para magka vibes pa rin. Pwede ako sa Indie Pop/Rock, Alternative, OPM, Pop Punk hanggang Easycore.

« Last Edit: Yesterday at 11:34:24 AM by ohgravity20 »