For trade sa Gibson SG my 2 guitars or offerGretsch G5120 ElectromaticAll stockBigsby tremolo systemFull hollow bodyNo issueW/ semi hardcase40kEpiphone Dot es335With gretsch broadtron pickupsElixir string newly installedSemi hollow bodyGrover tunersNo issueW/ prolok gig bag25kTotal value 65kTrade sa Gibson SG standard w/ case or offerRizal area09557720677 Rob