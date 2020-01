yung mga panahon sa NU107 na college radio types ng rock karamihan mga one hit wonders:



Neve - It's Over Now

Athenaeum - Flat Tire

The Flys - (Got You)Where I Want You

Len - Steal My Sunshine

Everlast - What It's Like

Bare Jr - You Blew Me Off

Superdrag - Sucked Out



dami pa di ko na maalala. pero bentang benta tong mga to sa Remote Control Weekend ng NU107 noon.