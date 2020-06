Guilty pleasures:



Beauty and a beat -Justin Bieber

Rigth there- Nicole Scherzinger

Only Girl-Rihanna

I believe (my sassy girl) -Shin Seung Hun

Picture of you -Boyzone

Sunshine -Gabrielle

I try -Macy Gray

Sweetest Girl -Wyclef Jean

Right Now -Akon

Wiz Khalifa

Tupac

Westlife

NSYNC

A little space -NE-YO

A Little Crush -Jennifer Paige (one of my fav song basslines kahit di ako bahista hehe)

Ang ganda mo -Cue C. (nahook ako mga 90% sa melody 10% lng s lyrics haha)

EDMs



😄