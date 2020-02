Magkapareho lang kc ng anggulo ung brake at gas ng manual sa matik so wala dahilan para malito sa apak. Kaya may sapi na ung magkakamali jan if ang dahilan is nanggaling sila sa manual. Ang nakakalito lang jan sa una, if galing manual to matik is ung feeling na mapapakambyo ka , pero wala pala kambyo. Or mapapaangat/ galaw ung left foot m kahit wala pala clutch. Hahaha.... (pero dna dadating sa point na maiaapak sa brake ung left foot, kasi nakaanggulo sya just like the manual, na right foot for the break)



