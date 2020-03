Squier StagemasterReversed headstock22 fretsContoured heelFloyd rose bridgePearl white paintBrand new Elixir stringsDimarzio Super Distortion DP100 bridge pickupPush pull tone knob (for bridge pickup coil split)Note: Inlays are just stickers and may be removed10/10 function10/10 aesthetics30kStrictly no tradesLas Pinas meetup only0921.487.3559