For Sale OnlyEpiphone Les Paul PlusTop Pro - 20kcosmetic - 9.5/10 (few hairline scratches at the back)function - 10/10click pic to enlargedetails >>> https://www.guitarworld.com/magazine/review-epiphone-les-paul-standard-plustop-pro Pickups >>> https://www.epiphone.com/Guitars/Feature/ProBucker/Electronics.BridgePickup,Electronics.NeckPickup RFS: Fundslocation - las pinas/alabang/cavite areacall or text - 09279760374