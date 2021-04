READ READ READGuitar w/ Elixir strings, papers & tools.Room used only like new.Price:P50,000.00See Pics here: https://carousell.com/p/1073780600 UpgradesPUP Neck Seymour Duncan Stack Plus NoiselessPUP Mid: Seymour Duncan Stack Plus NoiselessPUP Bridge: Seymour Duncan Hot RailsNeed Cash pero offer lang (looking for a decent US Tele)Fairview QC AreaPM or text 09273115333