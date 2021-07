FGN Fujigen J. Classic Strat. (Rare)P30,000.00Made in Japan.Versatile for every genre(cleans, crunch & high gain/shred)Sound check:W/ elixir strings,already set up (floating trem),stable & no buzz.Super Mint. Complete with tools, tremolo, hang tags, Certificate and FGN Gigbag.Rfs: Busy & Need cash pero offer lang pwede mag add.Trade value higher than selling price(Pref. Fx + cash or Amp + cash or guitar + cash or 2nd hand Prestige) / AZ premium (add me)Fairview QC Area,Buyer's shoulder fee if shipping.PICS: https://www.facebook.com/groups/530629063967498/permalink/1520704704959924/?sale_post_id=1520704704959924