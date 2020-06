ay wait.



300-400k sa 2014-16 na kotse?



ang mahal pa non hehe.



sabihin nating base model na vios. pwede sa 300-350 dahil common pinoy car yan, madali piyesahan.



isipin mo din na more or less 5 years na yang mga kotseng yan. dapat lagpas na sa kalahati ng original price ang value. then again, toyota at mitsubishi mabagal ang depreciation dahil saturated tayo ng aftermarket at oem parts nyan.