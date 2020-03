Influences: Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Sepultura, Deftones, RATM ,Karnivool, Mudvayne, 90's Bands & the like.



We have our own Studio (Rehearsal/Recording) kaya probably mas magiging convenient sa magiging members.



Preferably same influences para mas magiging madali sa pag buo ng compositions.



Valenzuela or Nearby areas sana, Pwede din sa malayo basta willing mag travel.



Sa mga interested at detalye pwede mag PM or contact 09066905940 (Globe)



Thanks! 👊